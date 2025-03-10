В Березниках на ребенка с крыши упала снежная наледь

В Березниках с крыши одного из домов сошла снежная наледь, в результате малолетний ребенок получил ссадину и ушиб мягких тканей лица, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 8 марта. Ребенку оказали медицинскую помощь. Он отпущен домой.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.