В ближайшую неделю в Екатеринбурге обещают плюсовую температуру

В Свердловскую область наконец приходит тепло. Всю ближайшую неделю, за исключением первых двух дней, в Екатеринбурге обещают плюсовую температуру, сообщил Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

Сегодня днем в городе температура воздуха опустится до минус 2-4 градусов, однако уже утром вторника поднимется до 0. Затем с -5 ночью поднимется до +3 в среду, +5 в четверг, +6 в пятницу, +8 в субботу и +6 в воскресенье.

Первые два дня недели будут самыми холодными из-за циклона и осадков на юге, западе и юго-западе области. Несмотря на это, погода все же будет теплой, так как на Средний Урал с юго-западного направления поступает теплая воздушная масса.

"Потепление на Урале возможно благодаря совместным усилиям антициклона над Казахстаном и циклона, который пройдет через север европейской части страны. На протяжении нескольких суток плюсовые температуры могут сохраняться не только днем, но и по ночам. При этом температура точки росы также будет положительной, что приведет к таянию снежного покрова, высота которого к концу недели может снизиться на 15-20 см", - говорится в прогнозе канала.