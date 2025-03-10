Алаудинов: "Бросок через трубу" в Судже войдет в учебники спецслужб

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал "бросок через трубу" в Курской области исторической операцией.

В своем телеграм-канале он опубликовал видео с процессом подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск в Судже через пустую трубу газопровода.

"Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу, в тыл противника, войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, блестяще продемонстрировавшее бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов и положившее начало перелому в пользу России хода всей специальной военной операции!", - написал Алаудиинов под видео.

Ранее стало известно, что маневр ВС РФ с проходом по газовой трубе оказался успешным и позволил занять позиции. Формирования российской армии окружили Мартыновку, подняли флаг в Черкасском Поречном, взяли позиции в Кубаткине и Косице, завязали бои в самой Судже.

Напомним, бойцы российской армии смогли пройти по трубе, которая ранее поставляла на Украину российский газ. В трубе был остаточный метан, поэтому военным пришлось 15 километров идти в водолазном оборудовании. Сейчас Украина рассматривает возможность вывода войск из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь, так как "страх окружения реален". По данным военкоров, в окружении могут находиться от 4 до 6 тысяч украинских военных - рекордное число для СВО.