Жители Екатеринбурга высказались за полный запрет электросамокатов на улицах

Жители Екатеринбурга выступили за то, чтобы полностью запретить электросамокаты на улицах города. Таковы итоги опроса, который проводила мэрия.

Напомним, ранее администрация уральской столицы запустила опрос о необходимости новых ограничений для средств индивидуальной мобильности. Уральцев просили ответить на вопрос: "Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании СИМ в Екатеринбурге?". На выбор было предложено несколько вариантов, в том числе полный запрет на использование СИМ.

Опрос проводился до 9 марта. Согласно его результатам, большинство проголосовавших (31,3%) выступили за полный запрет средств индивидуальной мобильности. 21,1% поддержали ограничения скоростного режима. А 15,3% высказались за введение большего количества зон запрета использования СИМ.

Напомним, в прошлом году глава Екатеринбурга Алексей Орлов признавал, что культура пользования электросамокатами в городе находится на низком уровне.