В Березовском водитель "Лады" погиб от столкновения с грузовиком

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии, произошедшей на 48 км автодороги "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" в районе Березовского.

Трагедия произошла сегодня. По предварительным данным, автомобиль "Лада" столкнулся с грузовиком. В результате, водитель легковой машины погиб на месте происшествия.

Еще два ДТП произошло с утра в Екатеринбурге - на ул. Суходольская, 62 и на 13 км дублёра Сибирского тракта. Причины автоаварий и количество пострадавших пока все еще устанавливается.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах в условиях снегопада, снижать скорость, избегать опасных маневров и увеличивать дистанцию между транспортными средствами как минимум вдвое по сравнению с сухой погодой.