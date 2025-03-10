10 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Таксисты в России не хотят работать на отечественных авто

В России таксисты не готовы к переходу на автомобили исключительно российского производства.

Об этом следует из письма Союза цифровых платформ "Цифровой мир" в адрес кабмина РФ и автоконцернам. В обращении говорится, что в стране нет отечественных автомобилей, полностью соответствующих требованиям отрасли.

Среди них надежность — гарантированный пробег до капремонта не менее 300 тыс. км. Союз просит создать комиссию из представителей правительства, производителей и отрасли, чтобы вместе составить спецификацию линейки специальных автомобилей.

Обращение поддержали таксопарки, агрегаторы и отраслевые объединения, сообщают "Известия".

Законопроект, который обязует таксопарки и самозанятых водителей использовать только отечественные автомобили, могут не утвердить. Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к Владимиру Путину с просьбой не утверждать рассматриваемый в Госдуме документ.

Теги: такси, таксисты, автопром, автомобили


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