Таксисты в России не хотят работать на отечественных авто

В России таксисты не готовы к переходу на автомобили исключительно российского производства.

Об этом следует из письма Союза цифровых платформ "Цифровой мир" в адрес кабмина РФ и автоконцернам. В обращении говорится, что в стране нет отечественных автомобилей, полностью соответствующих требованиям отрасли.

Среди них надежность — гарантированный пробег до капремонта не менее 300 тыс. км. Союз просит создать комиссию из представителей правительства, производителей и отрасли, чтобы вместе составить спецификацию линейки специальных автомобилей.

Обращение поддержали таксопарки, агрегаторы и отраслевые объединения, сообщают "Известия".

Законопроект, который обязует таксопарки и самозанятых водителей использовать только отечественные автомобили, могут не утвердить. Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к Владимиру Путину с просьбой не утверждать рассматриваемый в Госдуме документ.