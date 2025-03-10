10 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме хотят отменить испытательный срок для многодетных родителей при трудоустройстве

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона об отмене испытательного срока для многодетных родителей при трудоустройстве.

Как заявила пресс-служба партии, речь идет о родителях, имеющих трех и более детей, одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет и (или) детей-инвалидов либо являющихся единственными усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей.

Из законопроекта следует, что сегодня при заключении трудового договора испытание не устанавливается для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Как считают парламентарии, такое требование следует распространить на других граждан, являющихся родителями. Это, по их мнению, позволит развивать поддержку института семьи. Инициативу предполагается распространить как на матерей, так и на отцов.

На работодателя и его должностных лиц, незаконно установивших испытательный срок для предлагаемых категорий, может быть наложен штраф до 50 тыс. руб.

Теги: законопроекты, родители, дети


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