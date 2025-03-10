ВСУ бросают позиции в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины оттягивают свои силы из передовых позиций в тыл.

Как заявил заместитель командира роты (позывной Скупой) 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, украинские военные оттягиваются на вторую и третью линии обороны, а на позициях лишь единицы. Так они пытаются выиграть время, чтобы вывести из передовых позиций свои основные силы.

"Мы же продолжаем пробивать оборону противника вдоль железной дороги, забираем посадку, которая соединяет опорные пункты до Суджи", - указал Скупой.

Морпехи, взяв участок путей под свой контроль, перекрыли одну из главных артерий логистики группировки ВСУ к северу Суджи. Они продолжают продвижение вдоль железной дороги, вклиниваясь в оборону ВСУ, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.