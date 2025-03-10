Неизвестный открыл огонь по школьникам в московском районе Солнцево

В московском районе Солнцево неизвестный мужичина открыл стрельбу из пистолета по школьникам.

Двое 15-летних подростков возвращались домой после выгула собаки. Злоумышленник набросился на них без причины и выстрелил семь раз. Он целился в голову. Несовершеннолетние успели забежать в подъезд и спрятаться.

Стрелок поджидал их у подъезда, после чего поднялся в свою квартиру. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашла его по камерам и забрала в отдел вместе с супругой, сообщает Telegram-канал Mash.