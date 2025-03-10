США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине

Администрация американского лидера Дональда Трампа прекратила поддержку F-16 на Украине.

По данным Forbes, это может лишить украинские военно-воздушные силы важнейших средств воздушного противодействия в критический момент. По словам аналитика Дэвида Акса, у Вооруженных сил Украины есть истребители Dassault Mirage 2000 французского производства, оснащенные собственными глушителями, и США не участвуют в их программировании.

Париж может передать Киеву десятки сверхзвуковых Mirage 2000, несколько из них уже имеются у Украины.

Ранее армия России ударила по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске.