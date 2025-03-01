В ведомстве заявили, что "отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха".

В ведомстве заявили, что в феврале, как и в предыдущих месяцах число раненных и убитых военнослужащих ВСУ, больше чем тех, что отловили "людоловы" ТЦК.

Так, в феврале 2025 года ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38920 военнослужащих.

В январе ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях – 51 960 военнослужащих.