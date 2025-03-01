Минобороны РФ: киевский режим не сможет набрать даже пару тысяч добровольцев
Киевский режим, несмотря на запуск нового контракта для 18-24-летних с 11 февраля, не сможет набрать даже пару тысяч добровольцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что "отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха".
В ведомстве заявили, что в феврале, как и в предыдущих месяцах число раненных и убитых военнослужащих ВСУ, больше чем тех, что отловили "людоловы" ТЦК.
Так, в феврале 2025 года ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38920 военнослужащих.
В январе ТЦК было мобилизовано около 28 тысяч человек при общих потерях – 51 960 военнослужащих.