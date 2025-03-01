Захарова прокомментировала перепалку Трампа с Зеленским отрывком из "Собачьего сердца"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, официальный представитель МИД отреагировала на заявление Зеленского о том, что ВСУ "держатся в одиночку". Захарова назвала это "самой большой ложью Зеленского". Самого Зеленского она назвала "подонком".

"Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь - заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, - чудеса выдержки", - говорится в заявлении Марии Захаровой. Отметим, что сам Трамп во время встречи с Зеленским с этим заявлением не согласился и заявил, что США дали Киеву "через тупого президента 350 миллиардов".

Комментируя перепалку Трампа с Зеленским, которая закончилась изгнанием последнего из Белого дома и отменой совместной пресс-конференции, Захарова опубликовала фрагмент из советской киноленты "Собачье сердце", в котором профессор Преображенский отчитывает Шарикова.

"Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки зверины, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить", - говорит Преображенский Шарикову.

Фрагмент фильма Захарова сопроводила подписью: "28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет".