Генерала Ивана Попова уволили из Вооруженных сил РФ

Экс-командующий 58-армией генерал Иван Попов сообщил, что его уволили из ВС РФ. Узнал он об этом "случайно", официально его никто не уведомил.

"Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО, — рассказал Попов корреспонденту ТАСС. — Таким образом, сидя в СИЗО и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части".

По словам генерала, в настоящее время его официально никто не уведомил об увольнении из ВС РФ.

"До сих пор я не видел ни одной выписки из приказа, ни одного уведомления, не подписывал ни одного рапорта, не прошел военно-врачебную комиссию, а также не знаю, где мое личное дело, мои аттестаты", — отметил он.

Кроме того, генерал сообщил, что он попросил разъяснить обстоятельства его увольнения.

"Если руководство приняло решение меня уволить, то я как солдат выполню приказ, но с соблюдением законов и ритуалов, потому что я 32 года отдал служению Отчизне", — отметил Попов.

В пятницу, 28 февраля, Тамбовский гарнизонный военный суд в закрытом режиме заменил генералу Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, арестовав его в зале суда на два месяца.

Первый раз Попов был арестован 17 мая 2024 года. 15 июля, после широкого общественного резонанса, суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Сам генерал вину не признает. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Сами власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. А группа военнослужащих опровергла доводы следствия о кражах металлоконструкций.