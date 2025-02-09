Зеленский заявил, что готов к переговорам если США и Европа дадут гарантии безопасности

Владимир Зеленский утверждает, что готов вести переговоры в любом формате, если США и Европа дадут гарантии безопасности, сообщает ТАСС.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не кинут, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов любому формату переговоров", - сказал он.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, свидетельствующие о полной оторванности Киева от современных реалий.

В свою очередь Путин указывал на то, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что переговоры с Украиной возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью.