В Пермском крае два человека погибли при пожаре в частном жилом доме

В Пермском крае два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в деревне Полуденная Частинского муниципального округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Прикамью.

На борьбу с огнем были направлены 20 огнеборцев и восемь единиц техники.

К сожалению, в результате пожара погибли два человека. Горение ликвидировано на площади 48 квадратных метров.

На месте происшествия работают представители Следственного комитета и дознаватель МЧС России для установления всех обстоятельств трагедии.