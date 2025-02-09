В Пермском крае два человека погибли при пожаре в частном жилом доме
В Пермском крае два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в деревне Полуденная Частинского муниципального округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Прикамью.
На борьбу с огнем были направлены 20 огнеборцев и восемь единиц техники.
К сожалению, в результате пожара погибли два человека. Горение ликвидировано на площади 48 квадратных метров.
На месте происшествия работают представители Следственного комитета и дознаватель МЧС России для установления всех обстоятельств трагедии.