Судно, севшее на мель у Сахалина, перевозило уголь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РосМорРечФлота.



На борту находится 1000 тонн угля.



По предварительной информации, на судне повреждены балластные танки, необходимые для придания балкеру устойчивости.

Угрозы жизни экипажа нет, сигнал бедствия команда не подавала, эвакуации людей с борта судна не требуется.



Специалисты обследовали участок, где судно село на мель. Разлива топлива или других загрязнений технического характера в районе балкера не обнаружено.



Сейчас в районе происшествия дует ветер с порывами до 12 м/с, идет небольшой снег. Когда погода улучшится, водолазы обследуют подводную часть балкера на предмет скрытых повреждений. Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия.