"Замуровавшего" в ТЦ квартиру жительницы Дербента арестован по делу о незаконной миграции

В Дербенте суд арестовал по делу о незаконной миграции местного депутата Ровшана Омарова, как он "замуровавшего" квартиру местной жительницы внутри торгового центра, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.

Суд отправил его под стражу на один месяц и 28 суток по 4 апреля включительно. По уголовному делу также арестован второй фигурант - генеральный директор компании "Инвест-2", депутат дагестанского села Эминхюр.

Напомним, депутат городского собрания Дербента построил торговый центр на площадке, где находился многоквартирный четырехэтажный дом. Выкупить дом полностью ему не удалось - одна из жительниц от продажи своей квартиры отказалась. В итоге ТЦ был возведен вокруг квартиры женщины.