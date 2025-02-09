Российские военные освободили Орехово-Василевку

Российские военные подразделения группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Как сообщает военкор Александр Коц в своем telegram-канале, Орехово-Василевка - село в Соледарской городской общине Артемовского района бывшей Донецкой области с довоенным населением около 220 человек. Расположено в 10 километрах к северу от Часов Яра и в 19 километрах к востоку от Краматорска у трассы Е40, соединяющей Артемовск со Славянском.

Освобождение Орехово-Василевки позволит группировке "Юг" расширить зону контроля на этом направлении. Если отсюда двигаться на юг - в сторону Григоровки и Калиновки, то после взятия под контроль Часов Яра может сформироваться плацдарм дня наступления на агломерацию Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск широким фронтом.