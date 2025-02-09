Из-за пожара в автосервисе огнем повреждено пять легковых автомобилей

В Екатеринбурге во время пожара в автосервисе на ул. Кислородной, огонь повредил пять легковых автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожарные эвакуировали 14 автомобилей. Пострадавших и погибших на пожаре нет.

Площадь пожара составила 1000 "квадратов". Столь быстрому распространению способствовало наличие легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов. На пожаре работало 15 единиц техники, 40 человек личного состава. Создан оперштаб, два боевых участка.

На данный момент пожар локализован, угроза распространения отсутствует, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по ГПС) - Вячеслав Новиков.

