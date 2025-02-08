В Балтийском море повреждён кабель "Ростелекома"

В Балтийском море повреждён кабель "Ростелекома". Абоненты не пострадали.

Береговая охрана Финского залива сообщила, что российское судно "Сивуч" приступило к ремонту двух оборванных российских кабелей в Финском заливе. Представитель министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм сообщил газете Helsingin Sanomat, что повреждение двух кабелей произошло в исключительной экономической зоне Финляндии, пишет "Интерфакс".

ПАО "Ростелеком" – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.