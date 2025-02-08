На востоке Москвы произошёл крупный пожар в здании бывшего электрозавода

На востоке Москвы, на Электрозаводской, произошёл пожар. Эвакуированы люди.

Огонь охватил административное здание. Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы. Эвакуированы 120 человек, сообщает МЧС России. Столичная прокуратура сообщила о начале проверки ситуации. ТАСС уточняет, что речь идёт о здании бывшего электрозавода. По уточненным данным, в результате пожара пострадали пять человек.

"Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании", - сказал собеседник РИА Новости.