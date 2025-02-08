Путин поручил научиться блокировать преступные звонки с Украины

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Одно из них касается безопасности россиян.

МВД и ФСБ следует разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях. Сделать это надо к 1 июля 2025 г.

Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников, сообщает пресс-служба Кремля.