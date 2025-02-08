08 Февраля 2025
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Общество Самарская область
Фото: Накануне.ru

Дочь погибшего экс-главы Самары признали потерпевшей

В деле об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены появилась потерпевшая. Речь идёт о дочери политика Людмиле.

О новом статусе дочери политика, отбывающей наказание по делу о вымогательстве, сообщил РИА Новости её защитник Андрей Карномазов. Это даёт возможность заявлять ходатайства, подавать заявления, представлять доказательства и другие возможности. Кроме того, у потерпевшего есть возможность подать гражданский иск о возмещении материального ущерба.

Ранее прокуратура Самарской области сообщила, что местонахождение экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены не установлено. По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга - бывшего мэра Самары. Возбуждено уголовное дело. Региональное управление СК сообщило, что на причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу. По информации СМИ, речь идет о внучке Тарховых.

Теги: Виктор Тархов, дочь, потерпевший


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