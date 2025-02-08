В Кабардино-Балкарии автобус пассажирами угодил в массовую аварию

На одной из трасс Кабардино-Балкарии случилась массовая авария. В ней попал автобус.

Авария произошла утром на 30 км автодороги "Обход Пятигорска". Столкнулись рейсовый автобус "Неоплан", который вёз из Москвы в Назрань девять пассажиров, грузовой тягач Mersedes-BenzACTROS, КамАЗ и "Форд фокус".

Госпитализированы водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легковушки. Остальные не пострадали, сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.