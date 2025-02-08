В США заблокировано решение Трампа об отзыве сотрудников USAID за рубежом

В США судья Карл Николс остановил действие решения президента Дональда Трампа об отправке в административный отпуск работающих за рубежом сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), а также планы по их увольнению.

Решение президента обязывало тысячи зарубежных сотрудников USAID уйти в административный отпуск и в течение 30 дней вернуться с семьями обратно в США за счёт правительства. По мнению судьи, это привело бы людей и их семьи к неоправданному риску и расходам, пишет Associated Press.

Ранее сайт USAID перестал работать на фоне указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития. Агентство вело работу в более чем 100 странах. Считается, что через него шли деньги оппозиционным структурам для раскачивания политической обстановки. Трамп уже заявлял, что агентством USAID "управляют радикалы помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.