Юрий Бурлачко: Технологический и научный прогресс становятся залогом роста экономики региона

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась, заместитель главы региона Анна Минькова приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки.

Обращаясь к научно-педагогическим работникам края, приглашенным в Краснодарскую филармонию, Игорь Галась отметил значимость их труда.

Поздравляя представителей науки с профессиональным праздником, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что перед Россией сегодня стоит главная задача – обеспечить технологический суверенитет и экономическую устойчивость.

"Ученые Кубани помогают нашим аграриям обеспечивать продовольственную безопасность страны. В том, что сегодня Краснодарский край вышел на третье место в РФ по темпам развития промышленной отрасли – также большая доля заслуги наших ученых. Технологический и научный прогресс становятся залогом роста экономики региона", – сказал Юрий Бурлачко.

Также председатель ЗСК отметил большую роль созданного по инициативе Губернатора края Вениамина Кондратьева Кубанского научного фонда в продвижении научных разработок ученых края. Он также проинформировал, что Губернатором было принято решение докапитализировать фонд до 200 млн рублей, добавив таким образом к имеющейся сейчас сумме еще 50 млн рублей.

В ходе мероприятия были награждены лучшие ученые и преподаватели вузов.