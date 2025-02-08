08 Февраля 2025
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/astduma30

В Астрахани почтили память героев Сталинградской битвы

В Астраханском музее-заповеднике прошло патриотическое мероприятие «Пришла желанная победа, от сталинградских стен пришла», посвященное 82-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.).

Почетными гостями мероприятия стали Председатель Городской Думы МО «Городской округ город Астрахань» Игорь Седов, директор музея-заповедника, председатель Общественной палаты города Астрахани, руководитель патриотических организаций в Астраханской области Александр Даиров.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

В ходе мероприятия прозвучали патриотические песни в исполнении образцового детского коллектива РФ, Детская студия комплексного воспитания «Колокольчики».

(2025)|Фото: t.me/astduma30

В рамках патриотического мероприятия Игорь Седов от имени главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» вручил благодарности следующим общественным организациям: Астраханскому государственному объединенному историко-архитектурному музею-заповеднику; поисковому отряду «Магистраль» профессионального училища Астраханского государственного архитектурно-строительного университета; поисковому отряду «Следопыт» Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий, а также отметил активную работу волонтеров по увековечению памяти погибших при защите Отечества и большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание населения города.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Теги: игорь седов, сталинградская битва, астраханский музей-заповедник


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