07 Февраля 2025
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Фото: pravmin.gov74.ru

ТАСС: Приднестровье не получит помощи для преодоления энергокризиса, если не выполнит условий ЕС

Приднестровье не получит после 10 февраля помощи ЕС для преодоления энергокризиса, если не примет условий, которые выдвинул Брюссель. Такое заявление сделал премьер Молдавии Дорин Речан, напомнив что Тирасполь должен привести тарифы для населения к рыночным ценам, исключить из программы европейской поддержки энергоемкую промышленность и крупных экспортеров.

"После 10 февраля они или принимают следующий этап помощи ЕС, но для этого должны выполнить условия, о которых говорилось ранее, а если не принимают и не выполняют условия, то должны будут искать сами по себе решения", приводит его слова ТАСС.

Он считает, что власти Приднестровья могут сами закупать газ на рынках, однако "финансовые транзакции будут отслеживаться на предмет соответствия молдавскому и международному законодательству". При этом Речан не исключил, что Приднестровье может вернуться к отключениям электричества и режиму жесткой экономии

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Евросоюз готов выделить еще €60 млн на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но при условии соблюдения руководством непризнанной республики определенных требований, в частности в области прав человека. Депутат Верховного совета непризнанной республики Андрей Сафонов заявил, что эти условия ЕС направлены на гибель экономики и подготовку социального взрыва населения.

В Приднестровье и Молдавии действуют режимы ЧП в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа через Украину. В Приднестровье в целях экономии было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия. На этой неделе в Тирасполе проинформировали о восстановлении подачи тепла и электроэнергии. Это стало возможным благодаря закупке газа на грант ЕС в размере €20 млн. Отмечалось, что этого хватит на 10 дней потребления частным сектором и малым бизнесом. Как сообщал президент Приднестровья Вадим Красносельский, переговоры о кредитовании и долгосрочных поставках газа ведутся также с Россией и Венгрией.

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