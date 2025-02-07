Сергей Ситников открыл новый естественно-научный центр, который объединит увлеченных наукой юных костромичей

В Костроме появился центр эколого-биологического образования "Биополис". Как сообщили в пресс-службе главы региона, он возведен на месте бывшей станции юннатов, которая закрылась более 10 лет назад из-за аварийного состояния здания. Идею возрождения станции в новом формате предложили губернатору родители учеников и преподаватели школы №30. Сергей Ситников обсудил вопрос с общественностью, после чего принял решение о строительстве.

Сегодня директор школы №30 Александр Зюзин признался - многие не верили, что проект будет реализован.

"Я помню, как состоялось специальное совещание в школе №30. Сергей Константинович, выслушав всех, задал вопросы - это здание для города нужно? Это будет полезно детям? Все ответили - нужно. И таким образом началось строительство. Помощь была постоянная. Контроль на всех этапах. Не все верили, что построим этот центр. Были и разногласия по проекту, и смена подрядчика. В итоге здание получилось гораздо лучше, чем даже было первоначально задумано. Оно стало украшением данного микрорайона", - отметил Александр Зюзин.

С первым подрядчиком, вологодской компанией "Новотек", контракт был расторгнут из-за нарушения обязательств. На смену пришла костромская организация АО "Капстрой", которая имеет большой позитивный опыт строительства образовательных учреждений в Костроме - в микрорайоне Венеция, образовательного центра в поселке Волжский, школы в микрорайоне Новый город.

"Были люди, которые в открытую сомневались о том, что здесь всё получится. Получилось! В том числе, благодаря руководителю строительной компании, которая построила вот это чудо. От всех земляков огромное спасибо за работу, которую делаете лично Вы и Ваша строительная компания. У вас всегда особый подход к новым объектам. И здание центра - оригинальной архитектуры, очень красивое", - обратился губернатор к руководителю АО "Капстрой" Алексею Цветкову.

Глава региона подчеркнул, что новый центр обязательно станет точкой притяжения для юных биологов, химиков и экологов, пожелал педагогам и учащимся удачи.

"Я хочу пожелать и учащимся и педагогам, чтобы активная жизнь в этом здании была всегда. Тем более решение принято, что оно будет работать не только в интересах учеников 30 школы, но и всех маленьких костромичей, которые с "молодых ногтей" увлечены биологией, химией, физикой. Готовятся поступать в высшие медицинские учреждения, в химакадемию. Поздравляю вас с наступающим праздником - Днем Российской науки. С пожеланиями, чтобы вот этот вот естественно-научный центр стал действительно центром научной жизни для маленьких костромичей", - подчеркнул губернатор.

Регулярными занятиями в новом центре планируется охватить более 1,5 тысяч детей ежегодно. Еще более 5 тысяч юных костромичей из разных районов города смогут принять участие в массовых мероприятиях на базе эколого-биологического центра. Заниматься здесь будут не только учащиеся школы № 30, но и ребята из других образовательных учреждений, реализующих программы естественно-научной направленности. Для старшеклассников организуют курсы медицинского, педагогического и биологического профилей - по профессиям, востребованным на региональном рынке труда.

Как рассказали сегодня главе региона, в центре установлено современное лабораторно-практическое оснащение для реализации углубленных и профильных программ по биологии, химии, программ медицинской направленности. Это оборудование для лабораторных и практических работ, химические реактивы, микропрепараты, муфельная печь, сушильные шкафы. Практические занятия здесь ведут специалисты судебно-медицинской экспертизы. Они отметили, что такое оборудование не всегда можно встретить и в профессиональных лабораториях.

Центр также оснащен интерактивным, компьютерным оборудованием - это цифровые лаборатории, микроскопы, интерактивное демонстрационное оборудование, интерактивный анатомический атлас, интерактивные комплекты проверочных работ.