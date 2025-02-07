07 Февраля 2025
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Общество В России
Фото: t.me/babushkin30

Виновата аномально теплая зима: Психиатры России не успевают принимать пациентов

Пациентов с психическими обострениями стало в два раза больше из-за тёплой зимы. Как пишет LIFE, психиатры говорят о том, что люди с биполярным расстройством, шизофренией, депрессией и тревожностью обычно начинают обращаться в марте.
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По их словам, причина этого – теплая зима. Врачи оказались не готовы к большому потоку больных.

Также обращаются здоровые люди. Они жалуются на депрессию, тревожность, апатию и бессонницу. Пациенты говорят, что антидепрессанты и другие препараты перестали им помогать.

Врачи связывают такой наплыв пациентов с погодой: психически неустойчивые люди очень зависимы от природных катаклизмов и хорошо себя чувствуют только во время снежной зимы и жаркого лета.

Эксперты говорят, что такие эмоции у россиян продолжатся до апреля.

Ранее мы сообщали о том, что теплая зима в России связана с расположением высотной фронтальной зоны. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.

Январь 2025 года стал самым теплым для многих городов России, в том числе для Тулы, Рязани, Брянска, Калуги и Курска.

По словам синоптика, этой зимой наблюдается повышенная стабильность атмосферных процессов, которая заключается в том, что высотная фронтальная зона располагается в своем крайнем северном положении и проходит через побережье Евразии от Скандинавии на Таймыр.

Теги: психиатр, обострение, зима, пациент


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