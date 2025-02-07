Подозреваемый в убийстве пенсионерки и ее сына в Прикамье признал вину

Подозреваемый в убийстве пенсионерки и ее сына в поселке Северный Коммунар признал вину, сообщает perm.aif.ru.

Мужчину задержали в кафе. На вопрос о том, знает ли он, за что задержан, мужчина ответил просто: "за убийство". Он признал, что убил двоих, а причиной назвал алкогольное опьянение.

"Перепил потому что", - сообщил задержанный на камеру.

В ответ на вопрос, что он делал в пермском ТЦ, подозреваемый объяснил ситуацию так: зашел, чтобы скачать приложение Telegram. По мессенджеру он якобы собирался связаться со своей мамой, чтобы она вызвала в кафе сотрудников полиции. Полицию в итоге вызвала заметившая его пермячка.