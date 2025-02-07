В 2024-ом турпоток из России в Европу упал в 10 раз в сравнении с 2019-ым

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) привели данные о том, сколько поездок россияне совершили в Европу в 2024-ом. В сравнении с аналогичным показателем 2019-го года разница является кратной.

За 12 месяцев 2024 г. число поездок россиян в Европу составило 1,4 млн, учитывая наземный и авиатранспорт через стыковочные рейсы. По сравнению с 2019 г. количество визитов в страны ЕС сократилось в 10 раз. В тот год россияне на самолетах и машинах посетили страны ЕС 14,37 млн раз. В ассоциации напомнили, что с 2022 г. многим россиянам приходится летать на различные зарубежные курорты стыковочными рейсами.

Летом 2024 г. в странах Южной Европы устали от туристов. Есть также другие факторы, которые привели жителей указанного региона к такому состоянию.

"То, что мы видим в СМИ, происходило ещё до пандемии. Уже тогда там проходили акции протеста против туризма, и сейчас они вновь набирают силу", - говорила куратор изучения туристического рынка и конкурентоспособности во Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Сандра Карвао.

Этому поспособствовал "туризм мести", когда путешественники буквально ринулись в исторические места в Европе после того, как "пандемия практически остановила подобные поездки на два года".