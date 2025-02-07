Мишустин: ВВП России в 2024-ом вырос на 4,1%

В Кремле встретились премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин. Глава кабмина привёл показатели развития экономики.

ВВП России вырос в 2024-ом на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе, это выше ожиданий. В декабре Россия вышла на показатель роста в 4,5%.

"Здесь индекс-дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9%. Чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%", - цитирует Мишустина пресс-служба Кремля.

Среди причин таких показателей – высокая инвестиционная потребительская активность.

"Локомотивом стали обрабатывающие производства, мы всегда об этом говорим: они добавили 8,5%", - сказал Мишустин.