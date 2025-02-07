Екатеринбург выбрали для проведения всероссийской научно-практической конференции "Петровские города"

Екатеринбург стал местом проведения всероссийской научно-практической конференции "Петровские города". Об этом в своих социальных сетях написал глава города Алексей Орлов.

Событие посвящено одному из важнейших этапов в истории страны – эпохе Петра Великого, который повлиял на современную экономику, культуру и общество.

"Мероприятие объединило представителей нескольких десятков городов, основанных при жизни первого российского императора. Эксперты по-разному оценивают петровские реформы, но едины во мнении: в то время государство сделало крупный шаг по пути прогресса", – написал градоначальник.

В рамках сегодняшней конференции прошло и расширенное заседание ассоциации "Города Урала", темой которого стало сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Обсудили с коллегами реализованные и перспективные проекты в этой сфере. Особое внимание уделили работе с подрастающим поколением. Сохранение исторической памяти, недопущение ее фальсификации, осуществление культурно-просветительской деятельности – это задача научного сообщества, общественных организаций и органов власти всех уровней", – добавил Орлов.