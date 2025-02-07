Роспотребнадзор проверит уральский хлебозавод после фото с ходящими по батонам мигрантами

Роспотребнадзор проверяет информацию о возможных нарушениях на известном хлебозаводе в Екатеринбурге.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появились фото, якобы сделанные в цехах хлебокомбината "СМАК" в уральской столице. На снимках готовые батоны в упаковке и без нее валяются на полу. А работающие на пищевом производстве мигранты ходят в уличной обуви прямо по хлебу.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, сейчас Центральный Екатеринбургский отдел ведомства проверяет эту информацию. Речь может идти о нарушениях санитарного законодательства на предприятии.

У хлебокомбината уже запрошены пояснения по фактам, представленным на фото.

"По результатам проверки достоверности информации управление Роспотребнадзора примет решение о согласовании проведения внеплановой проверки с прокуратурой Свердловской области", - отметили в ведомстве.

Напомним, что "СМАК" входит в группу "Макфа", которая в прошлом году была "национализирована".