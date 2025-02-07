СК проверит, почему уральского пенсионера не отселяют из дома 1870 года постройки

Следственный комитет начал проверку после истории уральского пенсионера, вынужденного жить в доме, которому уже 155 (!) лет.

Как сообщает информационный центр СК России, стало известно, что многоквартирный дом 1870 года постройки в Ирбите Свердловской области еще в 2019 году был признан аварийным. В доме отсутствует централизованное отопление, у него высокая степень износа конструкций, есть обрушения стен. Однако до настоящего времени пожилой мужчина остается его единственным жильцом, так как нормальное жилье ему не предоставляют.

Сообщается, что обращения пенсионера результатов не принесли. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по ситуации. На нее обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Стоит отметить, что на Среднем Урале это далеко не первый подобный случай. Ранее сообщалось о пенсионерке из села Таватуй, которую не переселяют из аварийного дома, построенного еще в 1932 году. А в Камышлове жильцам разрушающегося дома пообещали капремонт только в 2056 году. Наконец, в Асбесте разрушающийся дом с плесенью в квартирах обещают переселить лишь в 2028 году.

На фоне всего этого в Свердловской области продолжают поднимать плату за капремонт домов.