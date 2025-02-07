Власти Ялуторовска оправдались за мышь в школьной столовой: ее принесли дети

Власти Ялуторовска отрицают, что в школе №4 водятся мыши и обвинили родителей, распространивших видео из школьной столовой, в погоне за хайпом, передает корреспондент Накануне.RU.

В официальной группе администрации Ялуторовска социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что мышь, наделавшая столь сильный переполох, чей-то домашний питомец, который был принесен в школу одним из учеников. В качестве подтверждения они опубликовали кадры из школьной столовой.

"Мы просили "авторов-анонимов" воздержаться от преждевременных публикаций и сначала внимательно изучить вопрос.Но, к сожалению, хайп оказался важнее слов. Пожалуй, нет такого родительского чата, где бы не делились видео. Завтра расследование закончится, к нему подключили специалистов из различных ведомств. Разочаруем тех, кто действительно считает, что на столе "упавшая с потолка мышь". Пока – сегодняшние кадры из школьной столовой. Там стерильно чисто, учащиеся обедают в штатном режиме, без очередей, настроение – бодрое, веселое. Давайте будем ходить за знаниями без своих домашних питомцев!" - говорится в сообщении.

При этом власти не отрицают, что в школе были тараканы.

"И тараканы там наверное тоже стирально чистые", - с иронией прокомментировал один из интернет-пользователей. Представитель администрации от имени сообщества ответил, что в учреждении проводилась обработка.

"Тараканы действительно были, этого никто не скрывает. Они сейчас гости и в квартирах, и в домах. В учреждении проводилась обработка очень серьезная", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее местные Telegram-каналы сообщили об упавшей с потолка мыши в школьной столовой. Также сообщили о тараканах. Прокуратура начала проверку.