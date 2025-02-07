У Шарташского лесопарка в Екатеринбурге появился новый руководитель

Шарташский лесопарк в Екатеринбурге возглавит Наталья Салмина, которая с 2023 года работала в должности замдиректора Центра безопасности промышленных отходов. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в департаменте информполитики региона.

Напомним, что ранее этот пост занимал Сергей Бондарев, однако в июле прошлого года он уволился по личным обстоятельствам. С января текущего года он вступил в должности директора по развитию в компании "Умная переработка".

Отметим, что на сайте Шарташского лесопарка информации о новом руководстве пока не появилось.