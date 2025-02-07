Актёр Матросов пострадал в аварии с полицейской машиной

Актёр Денис Матросов пострадал в аварии с полицейской машиной. По данным Shot, он ехал со школы, куда отвез ребенка. У артиста повреждена нога, он в тяжелом состоянии.

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Второй пострадавший — сотрудник дорожно-постовой службы (ДПС).

Сотрудники ДПС гнались за нарушителем в момент, когда столкнулись с машиной актёра Дениса Матросова. Тот ехал на зелёный свет и не пропустил полицейских.

По данным SHOT, после столкновения с полицейской машиной Porsche вынесло на тротуар, где, к счастью, не было людей. Автомобиль пролетел около 25 метров.

Первый комментарий актёра опубликовал канал Shot.

"Слушайте, я сейчас нахожусь в таком, мягко говоря, шоковом состоянии, переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы всё у них обошлось", — заявил Матросов.

Сегодня утром Матросов попал в ДТП с полицейской машиной. В этот момент он ехал за рулём Porsche, принадлежащего его жене Оксане Рудич-Каструбиной. Пострадали два сотрудника полиции. Они в тяжёлом состоянии.