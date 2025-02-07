Для завершения конфликта на Украине нужны переговоры Москвы и Киева

Конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева. Об этом сказал спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, пишет ТАСС

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"Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки - так уж устроены переговоры", - сказал он в интервью газете New York Post.

По словам Келлога, нужно "попытаться найти баланс" и соглашение может стать "выгодным для обеих сторон".

В июне Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине: вывод вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине должны обеспечить права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог оценил шансы Украины вновь получить ядерное оружие.

"Шансы на то, что они вновь получат ядерное оружие, примерно между мизерными и нулевыми, - заявил он в эфире Fox News.

Ранее Владимир Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие в обмен на невступление в НАТО. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

The New York Times писала, что некоторые чиновники на Западе предлагают дать украинскому режиму ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. В Белом доме опровергли такое намерение. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах и ответит всеми имеющимися в распоряжении средствами поражения.