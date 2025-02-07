В Тюмени арестовали обвиняемого в двойном убийстве, совершенном более 26 лет назад

В Тюмени арестован 61-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве двух лиц. Преступление было совершено в конце марта 1998 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, обвиняемый встретил в автобусе 40-летнюю женщину, с которой познакомился накануне. Она пригласила его к себе домой, в квартиру по ул. Широтной. Однако в квартире между ними произошла ссора. В ответ на оскорбление обвиняемый ударил женщину не менее 30 раз молотком по голове и задушил телефонным проводом.

В это время в квартире находился 24-летний племянник погибшей — инвалид. Не желая оставлять свидетелей, обвиняемый зашел в ванную и забил молодого человека молотком, ударив его не менее 10 раз по голове.

После совершения преступления мужчина скрылся. В те годы на месте происшествия было изъято орудие преступления, а также обнаружены следы биологического происхождения злоумышленника.

В ходе первоначальных следственных мероприятий установить его причастность к преступлению не представилось возможным. Предварительное следствие по делу было приостановлено, но работа по нему продолжалась. В дальнейшем, в рамках проводимых следствием СК России мероприятий во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Тюмени, причастность мужчины была установлена и он задержан.

По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления.