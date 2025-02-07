Человечество падает в ловушку сверхнизкой рождаемости - исследование

Рождаемость во всем мире продолжает падать, причем все быстрее. Такие тревожные результаты приводятся в большом исследовании авторов из ВШЭ, которое называется "Темпы снижения рождаемости возрастают по всему миру: ловушка низкой рождаемости все вероятнее?" Оно опубликовано в последнем выпуске журнала "Демографическое обозрение".

О демографической проблеме в России Накануне.RU пишет много лет. Она приобретает катастрофический характер. Но также нарастает во всем мире, причем во многих странах ситуация еще хуже. В начале 2020 года мы опубликовали в трех частях большой материал "Мир в 2050 году сквозь призму демографии", в котором спрогнозировали будущее планеты в целом и всех макрорегионов. С тех пор не только не произошло никакого улучшения - динамика еще больше ухудшилась. Например, в Китае началась депопуляция примерно на пять лет раньше, и прежде всего из-за резкого падения рождаемости, которая опустилась до беспрецедентно низкого уровня, которого никогда не было в истории этой страны. В самой населенной стане мира Индии рождаемость уже опустилась ниже уровня воспроизводства.

В демографических прогнозах ООН вплоть до начала 2020-х в качестве основных гипотез чаще всего закладывалось предположение о стабилизации во всех странах суммарного коэффициента рождаемости (СКР) на уровне около 1,5 ребенка на женщину с медленным и постепенным восстановлением затем до уровня воспроизводства населения (2,1 детей на женщину). Но все гораздо хуже. Рождаемость не восстанавливается, а только снижается, причем ускоренно.

Во всех макрорегионах мира в 2010-2015 гг. СКР снизился примерно на 5% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2005-2010). В 2015-2020 гг. снижение составило уже почти 10%. Но в 2020-2025 гг. падение достигло почти 20%. Наибольшая рождаемость пока сохраняется в Африке, но и там оно падает такими же темпами, то есть в абсолютных величинах сильнее всего. Так, если в начале века СКР в Африке был более 5, то, согласно прогнозу, снизится до 3,3 к 2025 году.

В настоящее время более чем в 30 государствах и территориях мира СКР опустился ниже 1,3. В Восточной и Юго-Восточной Азии отмечаются сверхнизкие уровни рождаемости (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Макао и Сингапур) - менее 1. В Китае около 1. В Пекине и Шанхае СКР опустился до 0,5. Это немыслимо ранее показатели. Люди практически перестали рожать детей.

Такое снижение рождаемости было спрогнозировано некоторыми исследователями около 10 лет назад. Дальнейшая реализация этого прогноза предполагает, что во всем мире может установиться сверхнизкая рождаемость. Если это произойдет и сохранится длительное время, то к 2200 году население планеты сократится до 2 млрд, а к 2300 году - до 300-500 млн. Человечеству в буквальном смысле грозит вымирание.

Нет никаких предпосылок того, что рождаемость прекратит дальнейшее снижение, говорится в статье. Политика поддержки рождаемости оказывает небольшое прямое влияние, но после ее прекращения происходит такой же спад и в целом эффект близок к нулю. Раньше такого никогда не было, чтобы люди отказывались от деторождения. Что с этим делать, не знает никто. Население почти наверняка обречено на вымирание.

В 2019 году Илон Маск заявил в Шанхае, что взгляд на рост численности населения как на проблему безнадежно устарел.

"Самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, – демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв", – сказал Маск.