На Кубани продлили вал для защиты пляжей от выбросов мазута

Спасатели продлили сооружения для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута при шторме. Теперь они достигают 32 километров, сообщает МЧС РФ.

Сотрудники ведомства укладывают полипропиленовые сети. Фракции мазута будут оставаться на сетях, которые позже демонтируют и транспортируют для утилизации.

Как сообщали местные власти, на начало недели было готово более 23 километров защитного сооружения. Его проложили от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. При этом регулярно происходят повторные выбросы мазута на берег.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Чёрном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.

26 января стало известно о том, что Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП. Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, и восстановление пляжных территорий.