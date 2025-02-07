Участников СВО в Томской области пролечивают в ОКБ в приоритетном порядке

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров, исполняя поручение губернатора Владимира Мазура, побывал в стационаре Томской областной клинической больницы, где участники и ветераны специальной военной операции проходят лечение.

Сейчас в ОКБ пролечиваются 19 участников и ветеранов СВО. Военнослужащие поблагодарили медиков за высокопрофессиональное лечение, многим бойцам уже провели операции, которые были необходимы в ходе лечения ранений.

«Поскольку в регионе отсутствуют медицинские организации, принадлежащие Министерству обороны РФ, стационарная медицинская помощь участникам СВО оказывается в гражданских больницах по направлению от военного комиссариата региона. Экстренная и амбулаторная помощь оказывается нашим героям без каких-либо дополнительных направлений», — подчеркнул Роберт Фидаров.

Отметим, что региональный департамент здравоохранения работает совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» и военным комиссариатом Томской области. По распоряжению Владимира Мазура медпомощь участникам и ветеранам СВО уже второй год оказывается на базе ТОКБ; разработан специальный алгоритм , медпомощь военнослужащие получают в приоритетном порядке.