Кунгурского поджигателя отправили в СИЗО на два месяца

Кунгурский городской суд избрал меру пресечения для 45-летнего подозреваемого в поджоге отделения "Почты России" и офиса "Россельхозбанка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В суде также добавили информацию, которую ранее не раскрывали правоохранители: поджигатель также попытался спалить автомобиль марки ГАЗ-32215. Насколько сильно пострадал автомобиль - не уточняется. Напомним, 4 февраля подозреваемый облил горючей жидкостью двери почтового отделения по улице Детской и поджег их, после поджигатель попытался устроить пожар в отделении "Россельхозбанка". Огонь успели оперативно потушить.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст. 167 УК РФ. В судебном заседании подозреваемый не согласился с избранием меры пресечения в виде ареста, пояснил, что не намерен скрываться от следствия и суда.

Суд, в ходе рассмотрения ходатайства следователя, не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения. Он останется под стражей до 5 апреля. Отметим, что подозреваемый ранее стал жертвой мошенников, переведя им 60 000 рублей.