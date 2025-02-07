Свердловский облсуд в 43 раза увеличил штраф бизнесмену, помогавшему "косить" от армии

Свердловский областной суд ужесточил приговор бизнесмену, за взятки помогавшему избегать службы в армии. Штраф ему увеличен в несколько десятков (!) раз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, летом 2022 года бывший военный комиссар Орджоникидзевского района Екатеринбурга создал преступную группу, которая за взятки помогала "косить" от призыва. В состав группы входили сотрудники военкомата и медработники. Они ставили диагнозы, по которым призывник признавался ограниченно годным к службе и в армию не ходил.

Как показало расследование, предприниматель Ефим Белозеров находил родителей призывников, готовых заплатить, чтобы их сыновья не служили. Взятки передавались как лично, так и через посредников; за вычетом своей доли Белозеров передавал деньги остальным участникам преступной схемы.

Задержали коммерсанта в июне 2023 года: была установлена его причастность к восьми эпизодам получения взятки и одному мошенничеству с причинением значительного ущерба. В декабре 2024 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Белозерова виновным. Зачтя срок, который тот провел под стражей и домашним арестом, бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала приговор. Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, ужесточил наказание Ефиму Белозерову. Размер штрафа увеличен в 43 раза – до 4 млн 300 тысяч рублей.