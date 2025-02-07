Минздрав: Модель СССР по распределению выпускников медвузов не рассматривается

Минздрав России разъяснил подробности проекта трудоустройства выпускников медвузов. Министерство не рассматривает модель распределения выпускников медвузов, как в СССР, а предлагает выбор места работы молодым специалистам.

Согласно документу, предлагается дать выпускникам право самими выбирать регион и место работы для обязательной отработки при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения.

В случае, если студенты-выпускники, которые учились на бюджетной форме обучения, откажутся от отработки, им будет грозить штраф.

Студенты, которые обучались по договору целевого обучения, должны устроиться в организацию в соответствии с заключенным ранее договором.

Как сообщалось, Минздрав РФ предлагает обязать выпускников медицинских вузов, обучающихся на бюджетной основе, минимум три года после получения диплома отрабатывать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. Инициатива Минздрава оформлена как поправки к закону "Об образовании". Учащихся колледжей это тоже касается — они должны будут отработать в медицинской организации два года.

В Минздраве полагают, что эта мера поможет решить проблему растущего дефицита кадров в сфере здравоохранения.