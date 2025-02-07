В Тобольске участнику СВО отказали в получении выплаты

В Тобольске 43-летний участник СВО обратился в прокуратуру из-за отказа в получении единовременной выплаты в связи с ранением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Военнослужащий дважды в июне и сентябре прошлого года получил ранения. В получении выплаты ему отказали из-за отсутствия сведений о его регистрации по месту жительства на момент начала СВО. Однако прокурорской проверкой установлено, что до заключения контракта мужчина жил и работал на территории города Тобольска.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания заявителя в Тюменской области. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Вопрос получения заявителем единовременной выплаты остается на контроле межрайонной прокуратуры.