Суд над главой ОПГ "Герат-Урал" Селезневым приостановят из-за его ухода на СВО

Глава ОПГ "Герат-Урал", действовавшей с 1993 по 2001 годы на территории Среднего Урала, Андрей Селезнев вместо скамьи подсудимых отправляется на СВО. Об этом сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

"В суд поступило ходатайство военного комиссара о приостановлении производства по указанному уголовному делу в отношении Селезнева А.В. в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что Селезнева обвиняют по пп. "д", "н" ст. 102, п. "н" ст. 102, пп. "а", "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

2 февраля суд рассмотрел ходатайство военного комиссара и, на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ, принял решение приостановить производство по уголовному делу в отношении Селезнева.

"При этом, подсудимый Селезнев не освобожден от уголовной ответственности, производство по делу приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления", - добавили в суде.