Везут даже из Китая: уральские таможенники заявили о росте импорта цветов

Уральские таможенники зафиксировали рост импорта цветов в 2024 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в прошлом году на Урал привезли 4,5 тысячи тонн живых цветов общей стоимостью более 3 млрд рублей. В сравнении с 2023 годом рост в физическом и стоимостном выражении составил более 70%.

В 2024 году в УрФО завезли почти 50 млн штук роз. Это самые популярные цветы, чаще всего их везут из Эквадора, Кении и Нидерландов. Второе место по объемам импорта заняли хризантемы – 14 млн штук. В лидерах также гвоздики, чей объем увеличился в два раза. Такой же рост показали и поставки гладиолусов.

"В прошлом году появились новые импортеры живых цветов. Так, мы впервые оформили партии роз, хризантем, гвоздик, лилий и гладиолусов из Китая", - рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Как отметили в ведомстве, на сегодня цветы доставляются на Урал автомобильным транспортом, партии прибывают в Екатеринбург 2-3 раза в неделю. Всплеск поставок ожидается в феврале, что связано с приближением Дня всех влюбленных и Международного женского дня.